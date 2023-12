Una angustia se volvió pesadilla para una abuela de Apartadó, Urabá antioqueño, tras casi un mes y medio lejos de su nieta de 8 años, quien está bajo la protección de las autoridades de Costa Rica, luego de que se la quitaran a su padre, tras cruzar la peligrosa selva del Darién con destino a los Estados Unidos. Ahora, la familia no tiene los recursos económicos para costear lo que implica el traslado de la menor de edad a su hogar y piden apoyo del Gobierno Nacional, desde donde indicaron que ya están al frente del caso.

Esa abuela es Martha Cecilia López y cuenta entre lágrimas que está desesperada al saber que la niña está lejos de sus seres queridos, en un país desconocido para ella. Según su relato, esta historia se remonta a mediados de este año, cuando el padre de la menor de edad, que no habría estado presente en la crianza, habría aparecido para que le permitieran tener acercamientos con su hija y responder por ella.

(Le puede interesar: Ladrones dejaron sin nada a campesinos que tienen emprendimiento de ají en Cocorná)

En julio, el hombre fue a Apartadó, donde la pequeña vive bajo custodia de la abuela, y le dio el apellido, asegura la mujer.

Pasados los meses, el padre propuso buscar un mejor futuro en los Estados Unidos, para lo cual le permitieron que llevara a la niña a Medellín con el fin de adelantar los trámites para obtener el pasaporte.

“La mamá de la niña le dijo que en caso de un viaje ella le daba la autorización para que la niña pudiera salir, todo de forma legal. El 27 de octubre él vino aquí a Apartadó, porque supuestamente tenían la cita del pasaporte de la niña el 30”, sostuvo Martha.

Pero ese permiso, agrega la abuela, terminó en la pesadilla que hoy vive. Según relata, el 29 de octubre, día de las elecciones regionales, la niña la llamó en la noche y le dijo llorando que el papá estaba empacando maletas para partir a otro país, al que llamó “Estados Juntos”. Después de eso no tuvieron más noticias, aunque intentaron buscar al hombre, de quien creyeron no se podía llevar a la menor de edad, porque no le habían firmado permisos, afirma Martha.

@ICBFColombia @MigracionCol solicito total voluntad y articulación para proceso de repatriación de niña migrante Melanny Castro de 8 años, retenida en Costa Rica y dejada allí por su padre después de atravesar Tapón del Darién. El dolor de su madre rompe el alma @petrogustavo — Camilo Calle. (@CamiloCalleO) December 19, 2023

Entonces, no sabían que el plan del padre sería llegar a Norteamérica cruzando el peligroso Tapón del Darién, al que se puede llegar por Necoclí, ahí cerca de Apartadó, en una travesía que siguen miles de migrantes, pero que significa un riesgo para sus vidas.

“Él estuvo en la región y ni siquiera nos llamó. No tuvimos más noticias hasta el día 5 de noviembre, que a él le quitaron la niña. Siendo las 4:45 de la tarde, nos llaman de inmigración a decirnos que le habían quitado a la niña en Costa Rica. Ahí nos dimos cuenta de que se había ido por el Darién”, cuenta Martha.

A partir de ese momento, Martha ha tocado puertas en el municipio, en busca de ayuda para que su nieta regrese al país. Ella no cuenta con los recursos económicos que implicaría el traslado, ni siquiera tiene pasaporte ni cómo pagar tiquetes para viajar a Costa Rica.

(Lea también: Fallo histórico en Antioquia: restituyen más de 12.300 hectáreas a comunidades negras entre Urrao y Frontino)

Las autoridades de ese país le han dicho que la menor de edad puede regresar a Colombia siempre y cuando el trámite se haga de forma legal. Pero Martha no ha tenido una solución concreta, asegura, de parte del gobierno colombiano. Cuenta que ha ido al Icbf a pedir apoyo, pero aunque le han escuchado la historia y le dicen que están en proceso, no se ha materializado en una acción concreta para volver a ver a su nieta, y ella está desesperada.

Al respecto, Diana Carolina Baloy, directora de Protección del Icbf, explicó que en cuanto conocieron la denuncia, activaron las rutas desde la Defensoría de Familia, con el fin de brindar acompañamiento a la abuela, quien es la que tiene la custodia y el cuidado de la menor de edad. La directora indicó que la primera denuncia de los hechos se presentó en el Centro Zonal Urabá de la Regional Antioquia, en donde se relató todo lo sucedido para que la niña llegara a Costa Rica.

Pero al tratarse de temas relacionados con menores de edad y más con otros países involucrados, estos procesos se rigen por normas nacionales e internacionales, como Ley 1098 del 2006 (Código de Infancia y Adolescencia de Colombia) y el Convenio de la Haya. Baloy manifestó que en este proceso están en interlocución con la entidad homóloga del Icbf en Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia, y que también deben respetar los protocolos de Cancillería respecto a los acuerdos con el país centroamericano.

“Nosotros decidimos fue hacer una reunificación familiar, que es más expedito, que es más rápido. Ya la Cancillería colombiana ha entablado conversación con Costa Rica para adelantar las distintas acciones. Entonces, lo más rápido es el tema de la reunificación familiar y por ahí lo estamos tratando, porque si nos vamos a la normatividad internacional nos demoramos mucho más y la idea es que esto sea lo más expedito, porque igual ella tiene su familia extensa, que es la abuela”, indicó la funcionaria.

La última vez que Martha vio a la menor de edad fue este miércoles 20 de diciembre, a través de la videollamada que cada semana le permiten. “Tenía los ojitos todos hinchados de tanto llorar. En esas videollamadas cada semana es una angustia, porque ella quiere como salirse por ese celular y correr a donde nosotros, ella está sufriendo mucho”, dice entre lágrimas la mujer.

(Además: Violencia de grupos armados en Chocó generó el desplazamiento de otras 30 personas que huyeron a Medellín)

Ahora solo espera que desde el Icbf, Migración Colombia o la Cancillería le ayuden a traer a su nieta de vuelta pronto y lamenta que tengan que pasar estas fiestas separadas: “En el municipio las entidades están entregando porque se acabó el gobierno, tengo más de 35 llamadas a Bienestar Familiar en Bogotá. Pido mucha ayuda para que mi niña vuelva, ya sea que me ayuden para yo viajar a buscarla o que me la traigan a Colombia”.

De otro lado, la directora aseguró que desde la entidad hicieron una visita psicosocial a Martha, este jueves, como parte del acompañamiento que le brindan.

La fe de Martha está puesta ahí, pues ella no tiene cómo pagar el trámite por cuenta propia: tendría que desplazarse de Urabá a Medellín a sacar pasaporte, comprar tiquetes aéreos para ella y su nieta, y pagar un hospedaje mientras dure el trámite de traslado en el país centroamericano, entre otros gastos que implica un viaje así.

“La verdad es que esto para mí ha sido un infierno, la gente en este momento está pensando en sus fiestas, en sus regalos, no tienen mucho para ayudarme en estas cosas. Siento que todas las puertas se me han cerrado y lo único que quiero es tener de vuelta a mi bebé”, puntualizó Martha.

La directora de Protección del Icbf recordó a la ciudadanía que ante cualquier hecho que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes se pueden comunicar a la línea 141 y a los distintos canales de la entidad, entre ellos los 215 centros zonales. Además, son más de 1.350 defensores de familia que lideran las actuaciones requeridas para el restablecimiento de derechos cuando se requiere.

Pulzo complementa:

El Tapón del Darién, una densa selva que se extiende a lo largo de la frontera entre Colombia y Panamá, representa uno de los obstáculos más peligrosos y desafiantes en la ruta migratoria de aquellas personas que buscan cruzar desde América del Sur hacia América Central y del Norte.

Esta región inhóspita, conocida por su topografía montañosa, densa vegetación y climas adversos, ha ganado notoriedad como un lugar de tránsito riesgoso para migrantes.

Además de los desafíos naturales, el Tapón del Darién está plagado de peligros humanos. Grupos armados y bandas criminales operan en la región, aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.