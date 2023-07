El agente nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Argüello, dijo que su país ha “salido bien” en la disputa con Colombia.

Esto, pese a que el máximo tribunal de la ONU le impidió extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia.

Este fue el fallo de la CIJ de La Haya:

READ HERE: summary of the #ICJ Judgment on the merits of the case concerning Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 nautical miles from the Nicaraguan Coast (#Nicaragua v. #Colombia) https://t.co/smkROhvvqm pic.twitter.com/aFwa9mIjIl

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) July 13, 2023