Las cámaras de seguridad son el mecanismo para desvelar algunos sucesos que no tienen explicación. Por ejemplo, un ladrón que se llevó varias piezas de una joyería y bailó frente a una cámara para celebrar su fechoría dejando su rostro al descubierto ante las autoridades.

Y es que cualquier delito puede quedar evidenciado, aunque los protagonistas intenten ocultar los hechos a como dé lugar.

Así fue el caso de mujer que estuvo en coma y al despertar señaló a su agresor

Eso fue lo que ocurrió con el caso de una mujer argentina de 21 años, identificada como Sofía, quien fue lanzada a la calle desde un tercer piso. Si bien la mujer sobrevivió a la caída, la gravedad de las heridas hizo que los médicos le indujeran un coma que se prolongó por un mes.

Al despertar, Sofía contó los detalles de lo ocurrido y que su agresor fue su propio novio, un joven de 23 años de edad. Según el noticiero local TN, la víctima desenmascaró a su pareja afirmando: “Fue mi novio. Me golpeó, me tomó del cuello, abrió la ventana y me tiró por la ventana. Yo alcancé a agarrarme de unos cables, pero caí”.

Las imágenes de una cámara de seguridad mostraron toda la acción. La evidencia muestra a dos hombres caminando por una calle, cuando observan que un cuerpo cae al vacío y se estrella contra el pavimento.

La versión del novio de Sofía indicaba que él no era el culpable de haberla empujado desde una ventana, sino que ella misma se había lanzado, razón por la que él, supuestamente, se subió en un taxi para ir en búsqueda de una ambulancia que trasladara a su amada a un hospital, precisó El Tiempo.

Ese hecho fue desmentido por testigos quienes aseguraron que fueron algunos vecinos quienes consiguieron la ambulancia que la llevó al centro hospitalario.

La policía de la ciudad de La Plata, Argentina, detuvo al joven que enfrentaría cargos por tentativa de homicidio y violencia de género. De hecho, Emiliano Núñez, abogado de Sofía, confirmó que ella fue agredida físicamente antes de caer al vacío.