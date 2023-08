Angélica Márquez, una mujer de 40 años de edad, está buscando a sus padres biológicos, luego de enterarse de que la raptaron cuando era una bebé y la dieron ilegalmente en adopción.

A través de las redes sociales ha dado a conocer su historia con el objetivo de que le ayuden a dar con la verdad. La mujer cuenta que nació en el año 1977 en la ciudad de México, lugar de donde fue raptada.

“Mi familia adoptiva tiene por conocimiento que mi madre biológica era una mujer extranjera, aparentemente de Alemania, y que me dio en adopción ilegal porque ella no podía regresar a su país con una hija”, relata Angélica.

Sin embargo, al empezar a investigar se dio cuenta de que realmente su madre biológica no era extranjera, sino que la persona que la ofreció con su familia adoptiva, junto con otro hombre, posiblemente la hurtaron de un domicilio localizado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

“Me robaron al parecer de una casa donde ingresaron a delinquir y como estaba yo ahí me robaron”, es una de las versiones que tiene e indicó que esto se lo dijo “una persona cercana a mi familia adoptiva”.

“La persona que me entrega a mi familia adoptiva, me cuentan que me tenían en unas condiciones terribles, estaba muy sucia, en condiciones deplorables”, señala la mujer.