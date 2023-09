Casi siempre es normal que sepamos de los trabajos de renovación o mantenimiento de alguna de las muchas estaciones y líneas del metro de CDMX, ahora le toca una renivelación a la Línea 9 del sistema y por ello al menos tres estaciones se encontraran cerradas por los próximos cinco meses.

Estos trabajos tendrán un costo aproximado de 220 millones de pesos, así lo dio a conocer el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, quien también informaba que de esta cantidad, 180 millones son parte del Sobse y los otros 40, parte del Sistema de Transporte Colectivo.

Ahora bien, por los trabajos de rehabilitación en la línea, las estaciones que cerraran por al menos cinco meses son: Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán.

Según se indica, estas obras no van a comenzar hasta que la Línea 1 del sistema de transporte se encuentre abierta, esto con el fin de no tener trabajos en dos líneas al mismo tiempo, lo que sin duda causaría muchas molestias para quien utiliza el metro con regularidad.

También se indica que se habilitaran rutas del Metrobús y RTP que repliquen el recorrido que hacía la Línea 9, esto con el fin de que los usuarios puedan considerar otras alternativas igual de efectivas. Por último, se hace hincapié en que viajar en la línea 9 es completamente seguro, sencillamente deben de atender reportes de hundimiento en la zona.

Estructuralmente, no tiene ningún riesgo, inclusive duplicamos la capacidad que tiene por si existiera un desplazamiento extraordinario durante algún sismo, pero no tiene ningún riesgo y la operación del metro a velocidades bajas no lo pone en riesgo, menciona Jesús Esteva.