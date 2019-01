“Si el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, todavía tiene algún amigo debería aconsejarle lo siguiente: no empieces una pelea que no tienes ninguna posibilidad de ganar y no empieces una pelea con alguien que ha demostrado que tomará acciones más allá de lo que nadie pensó posible”, escribió Rubio en la red social.

If #Venezuela dictator @NicolasMaduro has any friends left they should give him some advice:

– Don’t start a fight you have no chance of winning; &

– Don’t start a fight with someone who has proven he will take actions beyond what anyone thought possible

— Marco Rubio (@marcorubio) January 23, 2019