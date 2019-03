De acuerdo con el diario Daily Star, el juicio duró alrededor de 6 semanas y tuvo una última jornada de 9 horas, donde el hombre, del cual no revelan el nombre por proteger la identidad del niño de 3 años, fue condenado por el crimen de “conspirar para arrojar ácido sulfúrico con la intención de quemar, mutilar o desfigurar”.

Además, otras 5 personas también fueron judicializadas por hacer parte del macabro plan.

La investigación permitió determinar que todo hizo parte de un plan para demostrar que la madre de sus 3 hijos no estaba en condiciones de cuidarlos, pues se encontraban en una larga batalla judicial por la custodia, explica el rotativo inglés.

En la corte de Worcester se mostró un video, captado por las cámaras de seguridad donde ocurrió el ataque, donde el pequeño de 3 años jugaba con su hermano mayor y luego un hombre, de camiseta blanca, le rocía el ácido. Según Daily Star, hay otra parte de ese video donde está el pequeño gritando de dolor.

El niño, que sufrió graves quemaduras en la cara y el brazo, tuvo una buena recuperación y vive junto a su madre y sus hermanos.

Here's CCTV showing the moment a 3 y/o boy was squirted in the face with acid at a Home Bargains store in #Worcester last July. His dad and 5 other men have been found guilty of planning the attack. pic.twitter.com/90VnUZrf53

— Free Radio News (@freeradionews) March 6, 2019