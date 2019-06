Esta manifestación es la más numerosa en la historia de Hong Kong y se organizó para pedir que se retire un proyecto de ley de extradición a China, una cifra que duplica la participación récord registrada la semana pasada, informa el británico Independent.

El proyecto de ley se ha encontrado con la oposición de diversos sectores de la sociedad al considerar que Hong Kong perdería su independencia judicial y que, según organizaciones pro derechos humanos, permitiría que activistas, trabajadores de ONG o periodistas fueran entregados a un sistema judicial, el chino, que no ofrece garantías.

Estos son trinos que muestran la magnitud de la marcha:

After much debate, the couple thousand occupiers have decided to leave Harcourt Rd & move to Tim Mei Ave. pic.twitter.com/ZZ5z36o4Ny

Y así quedó la vía, varias horas después:

Occupiers are doing one last sweep for rubbish. 2 million people marched here yesterday, it was occupied all night, and there isn’t a scrap of rubbish on the road. #HK people…! pic.twitter.com/JE8D4f4iCL

— Kong Tsung-gan / 江松澗 (@KongTsungGan) June 17, 2019