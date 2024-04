Por: El Espectador

El periodista argentino Juan Pedro Aleart, presentador del noticiero del Canal 3 de Rosario, Argentina, dedicó casi 27 minutos del espacio informativo para contar y denunciar una serie de abusos a los que, según dice, fueron sometidos él y sus hermanos cuando eran niños.

“Les cuento que hace muchos años, una década aproximadamente, tome la decisión de alejarme de mi padre, y paulatinamente del resto de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, que me hacían mal, que me hacían daño. Desde entonces, nunca abandoné la búsqueda de la verdad. La verdad de lo que realmente pasaba en mi casa, en mi familia y adentro mío. Intenté ponerle luz a la oscuridad, iluminar lo oscuro y que la verdad saliera a flote. Y eso fue lo que sucedió. Se iluminó la verdad y la verdad siempre vence”.

El periodista, que lleva más de 18 años de trabajo en medios de comunicación, contó que el año pasado denunció a su padre por violencia intrafamiliar.

“Mi padre ha sido violento en todas sus formas: físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia, a mí, incluido. La denuncia la hice junto a mi hermana menor, yo soy el mayor de tres. Mi padre, además de violento, abusó de mi hermana desde sus 3 años en adelante, siendo él HIV (siglas en inglés de Virus de Inmunodeficiencia Humana) positivo. Mi padre abusó de su hija, de su propia hija. Esto le provocó a mi hermana serios, gravísimos problemas de salud de todo tipo. Afortunadamente, no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profunda crisis de angustia, insomnio, caída de cabello -se le caía el pelo-, pérdida de peso corporal”.

El comunicador explicó que, con la denuncia, “lo que buscábamos era que mi hermana pudiera estar un poco más tranquila, porque cada vez que se cruzaba a mi padre en cualquier circunstancia temblaba de miedo. Yo soy testigo de eso. Pálida. Terror. Ataques de pánico.

Y sé por ella que en varias oportunidades pensó cómo quitarse la vida, producto de todo lo que mi padre le hizo. He discutido, de hecho, para que haga la denuncia penal y me hice cargo de los honorarios de sus abogados para que finalmente concretara la denuncia. Hizo la denuncia, presentó un informe psicológico, y yo fui de testigo. Porque mi padre abusó de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abuso de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí y a mi hermano que mi hermana era una exagerada, que estaba loca. Mi madre ha sido tanto víctima de todo esto como cómplice, se podrán imaginar”.

Aleart le dijo a la audiencia del noticiero que presenta, que su padre fue notificado de la denuncia hace tres semanas y “al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida. Decidió suicidarse. Enterarme de esto fue una noticia muy impactante, profundamente triste. Pero mi padre había tomado esa decisión desde el mismo momento en el que decidió abusar de su propia hija desde los 3 años. En sus últimos mensajes en redes sociales, en Facebook, en Twitter, hizo lo que hizo siempre: la trató de loca a mi hermana”.

El periodista dedicó unas palabras para su hermana. “Te quiero decir, Sofi, que la película de terror se terminó. Que el monstruo decidió irse para siempre y para no volver nunca más a lastimarte, a hacerte daño. Lo que queda ahora es que construyas tu vida. La vida que tanto luchaste y la que tanto mereces, con libertad. Sos libre. A volar, Sofi, a volar”.

El comunicador amplió su denuncia. “Mientras todo esto ocurría en mi casa, una casa con un padre violento, abusador, una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, una casa en la que estaban naturalizados los abusos y la violencia, un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones el rol de padre conmigo, ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante”.

Juan Pedro Aleart aseguró que este episodio también lo puso en conocimiento de las autoridades. “Lo denuncié a fines del 2022. Para mí, hacer la denuncia fue muy difícil. Animarme a hacerla, siendo una figura pública, pero la hice.

He estado, al hacerlo consciente, en una profunda etapa de depresión, muchos meses. Venir acá ha sido muy difícil, hacer el noticiero con todo esto adentro mío. Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más”.

Para el periodista su testimonio tiene un objetivo. “Tengo el profundo deseo de, a través de lo que me ha pasado a mí, ayudar a mucha gente que la está pasando mal y que está atravesando o ha atravesado alguna situación similar a la mía.

Les quiero decir que el único camino para sanar es poniéndole palabras, es hablarlo, denunciarlo. El silencio es el mejor amigo de los abusadores. Aprendamos de las mujeres que son valientes y que denuncian. “Hablen, busquen ayuda, anímense. Es el único camino. Yo no elegí ser abusado, no elegí tener un padre violento y abusador. No elegí tener un tío abusador, no elegí tener una familia desalmada. Pero en determinado momento, la vida te da la oportunidad de enfrentar todo eso. Esta es la forma en la que decidí enfrentarlo”. Entregarán videos de policías que dejaron libre a Livingston, sorprendido con 2 menores.

Según Aleart, su tío, quien tiene varias denuncias de abuso, no está tras las rejas. E indicó que las respuestas de la justicia han sido insuficientes con las víctimas.

“Los fiscales me dijeron que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado, pero que está prescrito y que, por lo tanto, esta persona que abusó de mí y mi hermano está libre, es decir, el Estado me reconoce que esto pasó, pero que no puede hacer nada por la prescripción”.

Su abusador, dice Aleart, es bioquímico, exdirectivo de la Escuela Integral de Fisherton, en donde una alumna lo denunció penalmente de abuso. “Actualmente, es integrante del Centre Català y partcipa de actividades culturales rodeado de niños. Lamento que el presidente de esta institución no me haya atenido las diez veces que lo llamé para alertarlo.

Es docente universitario y director del área de formación docente de la facultad de medicina. Es decir, que una persona con denuncias penales por abuso y corrupción de menores forma a los docentes de los futuros médicos de la Universidad de Rosario”:

Tras la denuncia que hizo el periodista, sus hermanos Sofía y Martin Aleart publicaron un comunicado en el que señalan que no están de acuerdo con que sus casos se hayan ventilado públicamente.

“Comunicamos que no hemos dado ninguna autorización para que nuestros nombres, nuestros datos e intimidad sean expuestos públicamente. Esto fue advertido a Juan Pedro Aleart, a quien le expresamos nuestro deseo de preservar nuestra intimidad, privacidad y salud mental atendiendo a los procesos personales que venimos atravesando en todos estos años. Condenan a terapeuta extranjero que abusó de un menor durante una consulta en Medellín.

Pese a esto, en el día de la fecha, hemos sido brutalmente revictimizados y expuestos a la opinión pública, por lo cual instamos a los medios de comunicación a abstenerse de reproducir información donde se nos mencione y se hable sobre las violencias sufridas sobre nuestra salud integral, en cumplimiento de toda la normativa vigente.

Denunciamos la violencia psicológica a la cual estamos siendo sometidos por la difusión irresponsable de información sensible y del ámbito privado que ha sido emitida hoy desde Canal 3 de Rosario.

Hacemos un llamado a la sociedad a comprometerse con las víctimas de abuso, en el respeto de sus derechos, en la construcción de una justicia justa y en el respeto a las leyes vigentes. A la opinión pública le pedimos que se pregunten que niño niña y adolescente víctima de abuso va a atreverse a denunciar las violencias sufridas si su intimidad es expuesta en todos los medios de comunicación del país.

Agradecemos a cada uno de todos nuestros afectos y aquellas personas que se acercan y nos acompañan brindándonos su apoyo y su cariño. Seguimos y seguiremos adelante construyendo justicia desde el amor, la empatía y el respeto por los tiempos de todas las víctimas de abuso”.

