Jaime Bayly puso el grito en el cielo luego de emitir en su programa de televisión en el canal estadounidense Mega el extracto de un discurso en el que Gustavo Petro habla su permanencia en el poder.

“Petro ha hecho una declaración muy irresponsable e inquietante. Ha dicho que no descarta postularse a la reelección en un par de años. Ahora quiere cambiar la Constitución y por lo visto le tienta la posibilidad de reelegirse”, manifestó el presentador a modo de introducción.

Y añadió sobre Petro: “Él había prometido que no cambiaría la Constitución ni iría a la reelección, ahora se desmiente y pone en entredicho su compromiso con la democracia”.

Acto seguido, puso al aire las palabras del mandatario, que expresó: “Yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente sea el instrumento adecuado, pero no niego esa posibilidad en un futuro porque el poder constituyente tiene que expresarse”.

Dicha intervención dio pie para la despachada de Bayly.

El conductor peruano reaccionó a las palabras del jefe del Pacto Histórico haciendo su propia interpretación: “Qué bien, él dice: ‘Yo no quiero, no es lo adecuado, pero si el poder constituyente me lo pide, no niego esa posibilidad’. Evidentemente, quiere reelegirse”.

Y se desató alineándolo con el chavismo que impera en Venezuela:

“Lo voy a decir clarito: si Petro cambia la Constitución y se postula a la reelección, se habrá convertido en un dictador chavista, en un dictador bananero”.

Por último, mostró su desencanto: “Yo pensé que eso no iba a ocurrir, yo pensé que Petro era un demócrata. Ahora tengo serias dudas”.

En video, la despachada de Bayly (desde el principio):

