El jueves, Israel informó de un impacto directo en un hospital del sur del país, tras el lanzamiento de una nueva carga de misiles contra su territorio por parte de Irán.

(Vea también: Donald Trump aprobó planes de ataque contra Irán y hay alerta mundial)

“Un impacto directo fue reportado en el Hospital Soroka de Beersheba, en el sur de Israel”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en la red social X.

Un representante del centro sanitario afirmó que se registraron “daños en el hospital y graves daños en diversas zonas”. Además, informó que actualmente se están evaluando los perjuicios, incluso los heridos, según recogió AFP.

Lee También

Circula un video del momento exacto del impacto que ocurrió justo cuando una persona se encontraba grabando, quien se asustó por la explosión que provocó una columna de humo

Asimismo, otras imágenes muestran el pánico del personal médico por la emergencia que causó graves daños en la infraestructura del lugar.

The Islamonazi regime in Iran just bombed a hospital in Israel. We bomb their military bases and facilities. They bomb hospitals. pic.twitter.com/L0kyCJctMM

— Israel News Pulse (@israelnewspulse) June 19, 2025