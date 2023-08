El programa ‘Hoy no circula‘ es un efectivo de lunes a sábado, programa que busca que automóviles no puedan circular en la Ciudad de México y en el Estado de México, esto con el fin de poder mantener bajas las emisiones que emiten los autos.

Este programa no es nada nuevo para los capitalinos y mexiquenses, pues lleva más de 30 años en funcionamiento, aunque antes era de lunes a viernes el sistema sabatino ha sido útil desde hace 15 años, aplicando para Edomex y Cdmx.

¿Qué autos no circulan el sábado 5 de agosto en Edomex y Cdmx?

Los autos que no podrán circular el sábado 5 de agosto son aquellos con holograma 1, holograma 2 y foráneos, tampoco aquellos con el último dígito de su placa sea par. Los carros con holograma cero y doble cero, así como eléctricos e híbridos no participan en el ‘Hoy No Circula’.

La zona donde entrará en funcionamiento el programa es cada una de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, así como en 18 municipios que forman parte de la zona conurbada del Estado de México.

A pesar de que se sabe que autos no pueden circular, también es necesario que la ciudadanía sepa que automóviles si podrán circular el sábado 22 de julio, los vehículos exentos son aquellos con holograma cero y doble cero, motocicletas, eléctricos, híbridos, de emergencia, para personas con discapacidad y pase turístico.