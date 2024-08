Por: RFI

RFI (Radio France Internationale) - radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más*, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus progra... Visitar sitio

Mientras se escuchan tambores de guerra en Líbano y Oriente Próximo, el movimiento islamista Hezbolá se prepara para responder a la muerte de su líder militar Fuad Shokr. El partido de Hassan Nasrallah debe tener en cuenta los sentimientos encontrados de la población libanesa, dividida entre el apoyo incondicional, la preocupación y la desconfianza.

Por Paul Khalifeh, corresponsal de RFIU en Beirut

“Aunque destruyan nuestros hogares o martiricen a nuestros hijos, nunca renegaré de la resistencia [Hezbolá]”. Isra’ Chamas, madre de familia, vive a 40 metros del edificio atacado el martes por la noche por una incursión israelí que causó la muerte del máximo dirigente militar de Hezbolá, Fuad Shokr, así como de cinco civiles, y heridas a más de 70 personas. Las persianas de su piso fueron arrancadas y las ventanas pulverizadas por el estallido de las potentes explosiones.

En el densamente poblado distrito de Haret Hreik, principal bastión de Hezbolá en Líbano, como en el conjunto de los suburbios meridionales de Beirut, predominantemente chiítas, se repite una y otra vez el mismo mensaje de apoyo a Hezbolá. Pero algunos son más matizados que otros. “No, no me gusta la guerra y tengo miedo de ver Dahie [los suburbios del sur, en árabe] destruidos como ocurrió en 2006″, se preocupa Hassan Merhi, propietario de una tienda de telefonía móvil. “En caso de guerra total, habrá mucha muerte y sufrimiento. Pero esta guerra nos la impone Israel y no tenemos más remedio que defendernos”.

En el otro extremo de Beirut, en el barrio de Achrafiyé, predominantemente cristiano, se escucha una opinión diferente. “Hezbolá ha tomado como rehenes al gobierno y al pueblo libaneses”, dice Tony*, un socorrista de 30 años. “No consultaron a nadie cuando decidieron arrastrar al Líbano a una guerra que no tiene nada que ver con ellos, y ahora todos corremos el riesgo de pagar las consecuencias (…) Es cierto que la decisión sobre la paz y la guerra debería corresponder exclusivamente al gobierno, pero no podemos enfrentarnos a libaneses como nosotros, que han decidido defender sus ciudades y pueblos a costa de sus vidas”.

La vieja división se profundiza

Las diferencias de opinión sobre Hezbolá y su acción militar contra Israel siempre han existido en la clase política y la población libanesas. La división resurgió al día siguiente del 8 de octubre de 2023, cuando Hezbolá decidió unilateralmente abrir un frente con Israel “en apoyo de Gaza”. Y se ha acentuado aún más desde que la perspectiva de una guerra total parece más cercana que nunca, tras la muerte en una incursión israelí el martes 30 de julio del máximo comandante militar de Hezbolá, Fuad Shokr, y el asesinato al día siguiente en Teherán del jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh.

“La situación libanesa es bastante paradójica, ya que existe a la vez un sentimiento de solidaridad con los palestinos que trasciende las divisiones comunitarias y una gran desconfianza hacia Hezbolá entre las demás comunidades (religiosas)”, explica Karim Emile Bitar, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Saint-Joseph de Beirut. “El partido está hoy más aislado que en 2006.

Las acciones de Hezbolá son percibidas de forma desigual por las distintas comunidades. Mientras que una gran mayoría de chiítas cierra filas tras Hassan Nasrallah y su aliado Nabih Berry, Presidente del Parlamento, los sunitas han criticado al partido chiíta en los últimos años “por su implicación en la guerra siria” junto a Bashar al-Assad, señala Karim Emile Bitar.

Sin embargo, el compromiso inequívoco de Hezbolá con el Hamás sunita desde el 8 de octubre ha aumentado su capital de simpatía entre esta comunidad en Líbano. Los 380 combatientes de Hezbolá que han caído desde el 8 de octubre, entre ellos varios comandantes de alto rango, murieron en apoyo de los palestinos de Gaza, señala Raëd el-Kurdi, comerciante sunita del barrio de Aïcha Bakkar, donde se encuentra Dar el-Fatwa, órgano religioso supremo de la comunidad y sede de Jamaa Islamiya, rama libanesa de los Hermanos Musulmanes.

El secretario general del grupo, Sheikh Mohammad Takkouche, se reunió en junio con el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, para discutir formas de aumentar la coordinación política y militar entre ambas partes. El ala militar de Jamaa Islamiya, conocida como “Fuerzas al-Fajr” (Amanecer, en árabe), participa abiertamente en combates contra el ejército israelí. Varios miembros de este grupo han muerto en ataques selectivos de la aviación israelí en los últimos meses. Karim Emile Bitar confirma este cambio de humor en la comunidad sunita.

“Algunos miembros de la comunidad sunita están moderando sus críticas a Hezbolá porque se dan cuenta de que sobre Líbano pende una amenaza existencial y de que el país necesita un elemento disuasorio contra Israel”, analiza el politólogo.

Walid Joumblatt replantea la cuestión de los drusos

Las relaciones entre Hezbolá y los drusos han estado marcadas por la desconfianza y el resentimiento desde el golpe de Estado que el partido chiita perpetró en mayo de 2008 contra los bastiones de la comunidad en las montañas de Chouf y Aley, al sureste de Beirut. Desde el 8 de octubre, el líder histórico de la comunidad, Walid Joumblatt, se ha puesto resueltamente del lado de Gaza y de la “resistencia islámica en Líbano”.

El líder druso ha llegado incluso a invitar a los partidarios que no aprueben su reposicionamiento a abandonar las filas del Partido Socialista Progresista (PSP), que dirigió durante cuarenta y cinco años antes de ceder el testigo a su hijo, el diputado Teymour Joumblatt.

Walid Joumblatt desempeñó un papel destacado en la desactivación de los inicios de discordia entre chiítas y drusos tras la muerte de doce jóvenes miembros de esta comunidad al caer el sábado 27 de julio un cohete en un campo de fútbol de Majdel Chams, en los Altos del Golán ocupados y anexionados por Israel, atribuido a Hezbolá por las autoridades israelíes.

El dirigente druso expresó sus dudas sobre la versión israelí y respaldó las explicaciones del partido de Hassan Nasrallah, que negó toda responsabilidad en el incidente. “La posición de la comunidad drusa se ha clarificado un poco”, afirma Karim Emile Bitar. “Esta es una de las pocas cuestiones sobre las que Walid Joumblatt no ha vacilado en su carrera, la cuestión palestina sigue siendo una brújula para él. Uno tiene la sensación de que hay un elemento de sinceridad en él sobre esta cuestión”. En los últimos meses, Walid Joumblatt ha hecho repetidos llamamientos a los drusos israelíes para que no se alisten en el ejército y “no mojen sus manos en la sangre de sus hermanos palestinos de Gaza”.

Cristianos críticos con Hezbolá

Es evidente que Hezbolá tiene más dificultades para hacer llegar su mensaje a la comunidad cristiana. Los principales grupos cristianos y el Patriarcado maronita se han distanciado de Hezbolá o han intensificado su oposición al partido, porque lo consideran un tanto arrogante”, sostiene el politólogo. “Los cristianos piensan que Hezbolá ya no está realmente dispuesto a jugar el juego del consenso y que estaba en vías de, en cierto modo, controlar todo el funcionamiento del Estado”.

Esta desconfianza se expresa en diversos grados en las Fuerzas Libanesas, el partido Kataëb, el Movimiento Patriótico Libre y la Iglesia maronita. “Si se produjera una agresión israelí contra Líbano, en el marco de una huida hacia delante del gobierno de Benjamin Netanyahu, que tomaría él mismo la iniciativa de atacar Líbano, podríamos asistir a una especie de agrupamiento en torno a la bandera, a una cierta unidad nacional”, afirma Karim Emile Bitar. “En cambio, si fuera Hezbolá quien, por provocación o a instancias de Irán, provocara represalias israelíes en detrimento de Líbano, entonces podríamos asistir a una acentuación de las líneas de fractura libanesas”, concluye.

*El nombre de pila ha sido cambiado a petición del entrevistado.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.