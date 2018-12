El trino con el que comenzó todo es una crítica al fiscal Robert Mueller por abrir una investigación “justo cuando el presidente se ha ido al G-20” y hacer otros anuncios en momentos que considera inoportunos.

Mueller filed an indictment just as the President left for https://t.co/8ZNrQ6X29a July he indicted the Russians who will never come here just before he left for Helsinki.Either could have been done earlier or later. Out of control!Supervision please? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) November 30, 2018

Como se aprecia en el trino, ‘Rudy’ Giuliani omitió el espacio después del “G-20” y terminó conformando una URL o enlace a una página de internet hasta entonces inexistente: G-20.In

Un internauta anónimo vio en ese hipervínculo una oportunidad de oro; adquirió el dominio —algo que puede hacer cualquier ciudadano de a pie a muy bajo costo— y creó una página web simplemente con un título:

“Donald J. Trump es un traidor a nuestro país”.

Sin embargo, el trino pasó inadvertido hasta que el propio Giuliani se percató este miércoles y publicó una absurda queja contra la red social:

“Twitter permitió que alguien invadiera mi texto con un desagradable mensaje anti-presidente”.

Twitter allowed someone to invade my text with a disgusting anti-President message. The same thing-period no space-occurred later and it didn’t happen. Don’t tell me they are not committed cardcarrying anti-Trumpers. Time Magazine also may fit that description. FAIRNESS PLEASE — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 5 de diciembre de 2018

El artículo continúa abajo

También te puede interesar [Video] Un perro logró la "atajada del año" en Argentina

Giuliani denuncia que el mismo patrón [texto-punto-no espacio-texto] se repitió después en el mismo trino (“…Helsinki.Either…”) y no ocurrió la misma creación de su enlace, ignorando que, salvo contadas excepciones, el denominado ‘dominio de nivel superior’ de una URL (las últimas letras de un enlace) está conformado por solo tres caracteres (.com, .net, .gov, .org) o en su defecto dos, que generalmente se asocian a zonas geográficas (.co, .es, .uk o .in). Algo que parecería obvio para un asesor de ciberseguridad.

Por supuesto, la ingenuidad de Giuliani no quedó impune entre sus seguidores de Twitter, quienes le recordaron que pudo simplemente borrar el trino, en vez de darle más publicidad al opositor.

“Tú.eres un id.io.ta”

“Un viejo le grita a la nube”

Guys, there’s an awesome cyber security expert at work here, don’t distract him with logic! Or anything cyber related. — Ivy Vine⭐ #WaywardAF (@voodoogirl47) 5 de diciembre de 2018

“Muchachos, hay un asombroso experto en ciberseguridad trabajando aquí, ¡no lo distraigan con lógica! O algo relacionado con cibernética”

“Rudy, ¡simplemente me hiciste el día! Cómicamente probaste que eres el consultor de seguridad cibernética menos capaz en el mundo. Tú y @Potus se merecen mutuamente”.

“#BorraTuCuenta”

To the guy in Atlanta who bought this .in site for $5 – where can I send you a Christmas gift?! — NatalieSeesRed (@ThatBlondeNat) 6 de diciembre de 2018

“Al tipo en Atlanta que compró este .in por 5 dólares – ¿a dónde te puedo enviar un regalo de Navidad?

“Ahora viene la parte donde tiramos nuestras cabezas hacia atrás en una carcajada. ¿Listos?”