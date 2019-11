El video alcanzó a estar varias horas al aire, pero luego fue borrado. No obstante, La W rescató un pantallazo del mismo y reseñó la metedura de pata del también concejal capitalino:

“Así esperan a Evo Morales en Ciudad de México. Volverán y serán millones”, escribió Morris acompañando el video que, al momento de tomar el pantallazo, tenía 13.793 reproducciones, había sido compartido 349 veces y tenía 188 comentarios y más de mil reacciones.

Pero no fue el único. Infobae informó que la legisladora venezolana Tania Valentina Díaz también lo había compartido diciendo algo similar. Asimismo, se ve en un pantallazo del canal Globovisión y de TN de Argentina:

El video original data del 13 de agosto, y es de la llegada del arquero Guillermo Ochoa a la capital mexicana, donde juega con el Club América:

Absolute scenes as @yosoy8a arrives in Mexico City to rejoin @ClubAmerica_EN 🦅 #ligamxeng pic.twitter.com/1IeH9nDTvq

— Tom Marshall (@mexicoworldcup) August 13, 2019