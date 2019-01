Durante la jornada de este jueves, donde Bogotá sufrió uno de los peores ataques terroristas en los últimos tiempos, dejando 21 muertos y más de 60 heridos, se difundieron varias noticias falsas en redes sociales.

Una de ellas fue la que vinculó al reconocido influenciador español. En una imagen, altamente compartida, aparece una foto de él con el mensaje: “Este hombre fue identificado como alias Naruto, una de las personas que colocó el carro bomba en la academia de la policía”, añadiendo las etiquetas “difundir” y “que pague por lo que hizo”.

De inmediato, seguidores de ‘Auronplay’ se dieron cuenta de la noticia falsa y le hicieron caer en cuenta de que lo estaban vinculando en un delito muy grave. Por ello escribió en su cuenta de Twitter:

“ Oye cabrones ya basta de utilizar mis fotos para decir que voy poniendo bombas por ahí si algún día voy a colombia me van a meter un tiro joder jaja ”.

oye cabrones ya basta de utilizar mis fotos para decir que voy poniendo bombas por ahí si algún día voy a colombia me van a meter un tiro joder jaja pic.twitter.com/sK2BhTR52A

La noticia falsa fue tomada por cierta por muchos usuarios, principalmente, de Twitter y Facebook.

De acuerdo con RCN Radio, esta no es la primera vez que vinculan al ‘youtuber’ español con noticias falsas en Colombia. Pues recientemente, en el auge de las marchas y protestas estudiantiles, se inventaron que él había sido el que había lanzado una bomba molotov a un policía.

En tal ocasión ‘Auronplay’ también salió en su defensa y así reaccionó en Twitter.

En Colombia me están buscando porque alguien ha puesto una foto mia (del año 2009) afirmando que soy un terrorista que ha puesto una bomba. Me cago en mi puta vida de verdad. Kevin Felipe me cago en tus muertos amigo. pic.twitter.com/0OoNBfzGcp

— AuronPlay (@auronplay) November 16, 2018