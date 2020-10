A pesar de las graves heridas que sufrió en todo su cuerpo, Jiménez encontró en las redes sociales una manera de continuar su vida y ayudar a las demás mujeres que han padecido en algún momento de un acto de violencia de género.

“Siempre quiero recordarles que, para nosotros estar bien, tenemos que cambiar nuestro pensamiento porque nuestra vida es el reflejo de lo que pensamos. Me he dado cuenta de eso mucho, lo digo porque ya lo he pasado y he pasado momentos difíciles”, afirmó en CNN.