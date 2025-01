El arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos trajo consigo diferentes reacciones en la política de la región, situación que tomó fuerza luego de la crisis diplomática que se vivió entre Colombia y el país norteamericano.

La deportación de más de 200 colombianos desde los Estados Unidos provocó que Trump adoptara diferentes decisiones de orden arancelario y hasta de visado, teniendo en cuenta que se impusieron sanciones en contra de Petro y su círculo cercano.

Incluso, el mismo Donald Trump tildó de “socialista” al presidente Gustavo Petro, cuestionando la popularidad de este como mandatario dentro del territorio nacional.

El tema provocó diversas reacciones, incluyendo la de Bernie Moreno, senador republicano. El apellido latino del congresista da pistas sobre su origen, pues a pesar de ser estadounidense, nació en Bogotá y se suma al pequeño grupo de cafeteros que hoy defienden las banderas del país norteamericano.

Moreno se sumó a lo dicho por Trump, y a pesar de que sus raíces son colombianas, cuestionó de manera férrea al presidente Gustavo Petro y lo tildó de “socialista”, tal como lo hizo el mandatario norteamericano.

“El presidente socialista de Colombia no entendió que el presidente Trump no es Joe Biden”, dijo Bernie Moreno.

