Napoleón Romero-Anduray es el hombre de 31 años acusado de asesinar a una mujer colombiana y a sus dos hijos menores de edad en un brutal ataque con arma blanca en un apartamento de Jersey City, en Estados Unidos.

(Vea también: Escabroso crimen en Medellín: encontraron cuerpo abandonado entre cobijas y un colchón)

La fiscal del condado de Hudson, Esther Suárez, confirmó que Romero-Anduray, expareja de la víctima identificada como Luisa Urbano, enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado, así como cargos por posesión ilegal de un arma y posesión de un arma con fines ilícitos.

El crimen ocurrió en la madrugada del jueves 30 de enero en una residencia ubicada en el 272 de Hutton Avenue. La Policía de Jersey City recibió una alerta sobre un apuñalamiento a las 12:15 a. m. y, al llegar al lugar, encontró a tres personas gravemente heridas por arma blanca dentro del apartamento.

El caso conmocionó a la comunidad y a los testigos que presenciaron los momentos de pánico dentro del edificio. Uno de ellos fue Luis Turcos, superintendente del edificio y cuñado del agresor.

“Se volvió loco y mató a los dos niños y a la madre”, dijo Turcos a The New York Post. Según su relato, al escuchar los gritos, intentó intervenir, pero al abrir la puerta del apartamento, vio a Romero-Anduray con un cuchillo en la mano.

“No vi dónde estaban los niños, pero entonces [Romero-Anduray] vino hacia mí y salí corriendo”. El portero explicó que, tras presenciar el ataque, corrió para proteger a su esposa e hijos, cerró las puertas y llamó a la policía.

Según vecinos del edificio, la relación entre Romero-Anduray y Urbano, quien había llegado a Estados Unidos hace dos años, era turbulenta.

Un residente afirmó al medio estadounidense que en ocasiones anteriores la mujer, oriunda de Popayán, ya había llamado a la policía por cuenta de las agresiones del hombre, quien era trabajador de construcción. “Siempre se enojaba”, detalló.

Urbano, de 31 años, fue declarada muerta en la vivienda a la 1:12 a. m. Sus dos hijos, Juan Martín Urbano, de 9 años, y Diana Ramírez, de 5, fueron trasladados de urgencia al Centro Médico de Jersey City, pero no sobrevivieron.

El niño fue declarado muerto a las 12:58 a. m. y su hermana menor falleció a la 1:55 a. m. La Oficina del Médico Forense Regional continúa con la investigación para determinar la causa exacta de las muertes.

Lee También

This was a terrible triple homicide that occurred last night related to domestic violence. Woman and two children aged 5 and 9 deceased and then the male actor tried to stab himself. The man is in custody right now. We have chaplains and social workers in the neighborhood to work… https://t.co/pg0wN0Domu

— Steven Fulop (@StevenFulop) January 30, 2025