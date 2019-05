En el informe, publicado por la agencia de noticias AP, las autoridades estadounidenses empiezan relatando que Clarisa Figueroa, que permanece detenida a la espera de juicio por ser la principal acusada, fingió que era la madre del bebé y planeaba criarlo como suyo luego de haber perdido un hijo el año pasado.

Figueroa, de 46 años de edad, perdió a su hijo por causas naturales cuando este tenía 20 años de edad y tan solo meses después de esa muerte dijo que estaba embarazada. El anuncio sorprendió a sus familiares, pues hace años se había sometido a una ligadura de trompas. En diciembre de 2018, publicó en Facebook la ecografía de su supuesto bebé, explica el mismo informe.

Marlen Ochoa Lopez, 9 months pregnant, went missing after meeting a lady to exchange baby items after asking for help on a Facebook group..

1st picture is of her abductor, Clarissa Figueroa

2nd is 19 yr old Marlen Ochoa Lopez and the comments they exchanged. pic.twitter.com/nal1JLYYOh

