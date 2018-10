En la hoja impresa había un recuadro que destacaba la estrella en el extremo inferior derecho y los colores azul y blanco debajo, que formaban la insignia patria de Chile, como parte de la bandera de EE. UU., destaca La Tercera de México.

No obstante, lo que Piñera de pronto no tuvo en cuenta es que el orden de los colores de su bandera impresa no corresponde con la realidad, pues inmediatamente debajo del cuadro donde están las estrellas de la insignia estadounidense sigue una línea blanca, no azul.

De todas maneras, la situación fue un gesto para romper el hielo que no tiene ninguna trascendencia, aunque a Trump se le vio muy serio durante la entrega de la bandera, o de pronto no entendió el chiste.

esta es la bandera con el error:

La siguiente sí es la bandera de Estados Unidos, con la secuencia correcta de colores: