Chile enfrenta una situación crítica de energía después de un fallo considerable que dejó a casi todo el país sin electricidad. Este es el segundo gran apagón que sufre la nación en menos de seis meses, lo que ha encendido alarmas sobre la vulnerabilidad de su infraestructura eléctrica.

Todo comenzó en la tarde del martes y afectó al 99% del territorio chileno. Según declaraciones del presidente Gabriel Boric, la falla provino de la compañía ISA InterChile, de origen colombiano.

Desde el Palacio de La Moneda, el mandatario no ha dudado en expresar su descontento y prometer acciones contundentes: “Quiero que sepan, ciudadanos y ciudadanas, que esto no lo vamos a dejar pasar, y que vamos a actuar con firmeza frente a las empresas que no han estado a la altura de las circunstancias”, afirmó Boric, según recogió Blu Radio.

¿Por qué se presentó Apagón en Chile?

Juan Carlos Olmedo, líder de la Coordinadora Eléctrica Nacional de Chile, explicó que el incidente afectó una línea vital para el transporte de energía desde el norte hasta la zona centro-sur del país.

El corte desencadenó una reacción en cadena que llevó al colapso total del sistema eléctrico. Olmedo confirmó que la empresa administradora, Isainter Chile, atribuyó el problema a una anomalía en sus sistemas de control.

Por otra parte, se anunció un toque de queda nocturno y estado de excepción. Así lo informó AFP que recogió declaraciones de la ministra del Interior de ese país, Carolina Tohá.

“Vamos a tener toque de queda desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana”, aseguró la funcionaria.

Gobierno de Chile anunció investigación por apagón

A medida que se avanza en las investigaciones, drásticas se han tomado medidas a nivel nacional. La ministra del Interior ha impuesto un toque de queda nocturno y declarado el estado de excepción en todo Chile, preparando a los ciudadanos para pasar la noche sin suministro eléctrico.

Esto se suma a otros problemas recientes en el sector energético del país. Hace apenas unos meses, durante una intensa tormenta invernal, una falla similar dejó varias comunidades sin electricidad por casi un mes. Esta repetición resalta las deficiencias estructurales y la falta de resiliencia en la infraestructura de energía chilena, en su mayoría en manos privadas.

Según las declaraciones de las autoridades, el gobierno chileno está comprometido a implementar cambios significativos para evitar futuras contingencias y asegurar la estabilidad eléctrica para sus ciudadanos. Con este marco de crisis, la población chilena y las autoridades están a la espera de soluciones a corto y largo plazo que puedan resolver no solo este impase, sino también fortalecer todo el sistema para evitar su repetición. El enfoque está en mejorar la infraestructura, aumentar la regulación y asegurar que las empresas involucradas cumplan con un sistema que soporte mejor las necesidades energéticas del país.

