Las fuerte temperaturas de la temporada conocida como canícula pueden afectar ciertos alimentos, que al ser consumidos pueden hacer daño al cuerpo; por lo que es necesario que se eviten estos alimentos para no sufrir algún malestar.

(Vea también: [Video] Juan Diego Alvira estremeció con historia y hasta pidió “ayudas al Nequi”)

Durante esta temporada de altas temperaturas se pide a la ciudanía evitar estar mucho tiempo bajo el sol, estar hidratado y si es posible utilizar bloqueador para evitar quemaduras en la piel. Al igual que es necesario tener precauciones con algunos alimentos y su modo de preparación.

Alimentos que se deben evitar durante la canícula

Una de las recomendaciones es que, de cocinar en el hogar, lo recomendable es usar métodos de cocción, ya sea que se trate de carne, pollo o verduras, deben quedar bien cocidos para evitar padecimientos gastrointestinales; uno de los padecimientos que más se sufren durante la canícula.

Lee También

Otra de las recomendaciones es evitar alimentos crudos como mariscos, cocteles y ceviches, así como fruta picada y ensaladas que vendan en puestos de la calle, esto debido a que estos alimentos están expuestos al sol durante mucho tiempo.

Estos alimentos no se deben consumir porque no tiene cocción que elimine las bacterias de forma correcta, la Secretaría de Salud de México recomienda no consumir carnes frías si han estado fuera del refrigerador por mucho tiempo.