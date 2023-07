En nuestro repaso de festividades y celebraciones que seguro no sabías existían, está justo el día internacional de la Luna, así es, el único satélite natural que tiene la Tierra tiene su propio día y no es para menos, si nos lo ponemos a analizar, se trata de nuestra acompañante en todas las noches y muchas veces nos deja apreciar su belleza en los cielos despejados.

Todos los 20 de julio se celebra el día internacional de la luna y para que conozcamos un poco más del astro, te recomendaremos algunas apps que puedes descargar en tu celular y que seguro te van a interesar.

Antes de eso, recordar que este día se celebra específicamente el 20 de julio debido a que fue un 20 de julio de 1969 cuando el hombre piso la Luna por primera vez; este hecho permitió a la ciencia una expansión inimaginable para poder explorar lo que estaba fuera de nuestros ojos.

Happy anniversary LRO!

Our Lunar Reconnaissance Orbiter has been exploring the Moon for 14 years now. As the longest-lived lunar spacecraft, it's paving the way for @NASAArtemis

This full view of the far side was made from over 15,000 LRO images. https://t.co/skaliK0Wym pic.twitter.com/DEs2hKV3ZM

— NASA Moon (@NASAMoon) June 23, 2023