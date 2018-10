El video de la matanza de estas cuatro personas, señaladas de pertenecer al grupo terrorista islámico Boko Haram, se difundió de forma masiva el pasado 10 de julio, recuerda la BBC, y muestra a las mujeres y los niños mientras caminan entre hombres vestidos de civil y de militar, con armas en las manos.

Después de eso, los hombres les vendan los ojos a sus víctimas y las acribillan a quemarropa con 22 balazos. Este es el video que BBC publica en su cuenta de Twitter y al que le corta el fatal desenlace, que se sobreentiende por el sonido del primer disparo:

This is the video that went viral. We’ve cut out the ending, but – WARNING – it’s distressing. pic.twitter.com/6JJrdJqurW

