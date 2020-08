green

Junto a Watters, otra estudiante de este colegio estadounidense cuya identidad no fue revelada también fue suspendida por razones similares, reporta BuzzFeed, y enfatiza en la molestia de la joven por ser castigada cuando ella siente que tiene la razón.

“Las políticas que rompí dicen que usé mi teléfono en el corredor sin permiso, que lo usé para redes sociales y que publiqué fotos de menores de edad sin consentimiento”, señala Watters al medio.

En las fotos publicadas en redes sociales se ven los corredores de este colegio en el estado de Georgia, EE. UU., llenos de estudiantes que no dejan la distancia mínima y a muy pocos se les ve usando tapabocas.

Watters acompañó su publicación con este texto: “Día dos en North Paulding High School. Es muy malo. No pudimos seguir caminando porque estaba todo bloqueado. Estamos tan cerca unos de otros que me han empujado varias veces. Esto no está bien, sin mencionar la tasa de uso del tapabocas de solo el 10 %”.

BuzzFeed explica que la escuela no se ha pronunciado sobre este caso. Este es uno de los trinos en los que la estudiante denuncia la violación a las normas de distanciamiento social en pleno coronavirus y por lo cual resultó regañada y castigada.