Daniel Sancho, chef español e hijo del actor Rodolfo Sancho y la actriz Silvia Bronchalo, está en el ojo mediático luego de haber confesado su crimen en Tailandia. El asesino de Edwin Arrieta, tuvo la oportunidad de verse con su madre en la cárcel de Koh Samui e hizo una pregunta que sería clave para salir menos golpeado de la situación en la que se encuentra.

La visita que hizo Bronchalo a su hijo habría sido crucial para que el asesino de Arrieta sepa en qué situación se encuentra y si podría lograr que su condena fuera menos dura.

A la luz de las autoridades de Tailandia, Sancho se enfrenta claramente a un crimen que puede condenarlo a pena de muerte. Su madre narró a medios de comunicación que el encuentro con su hijo ha sido “muy difícil”.

“Daniel está bastante mejor. Yo no soy del medio, no soy empática, no tengo interés en salir en televisión y os agradezco mucho el respeto”, dijo a los medios españoles que la esperaron a la salida de esa cárcel. Además, la actriz española señaló que ella cree en la versión de su hijo, puesto que ha alegado que era rehén del médico.

Pregunta clave que Sancho hace para salvarse de la pena de muerte

El implicado, que ahora espera su condena, hizo una pregunta a su madre en la visita que podría ser clave para que las autoridades tailandesas decidan condenarlo con una pena menos dura.

Vicente Cacho, miembro de la Embajada de España en ese país, brindó declaraciones a medios españoles en las que reveló la pregunta que Sancho está haciendo y que podría ayudarlo en su defensa.

“¿Qué cobertura mediática tiene mi caso en España?”, indagó Sancho con su madre, según reveló el portal Cuatro a su salida de la cárcel. Esta pregunta sería clave, pues la cobertura mediática de su caso podría influir legalmente en el caso y reducir su condena.

Las especulaciones se han basado en que esta es la razón de las declaraciones de la mamá del implicado, pues antes no quería hablar en la prensa y cambió de opinión este fin de semana. Si el caso sigue acaparando titulares, este podría ser un medio para que la defensa se apalanque en la presión mediática internacional, haciendo que las autoridades sean más blandas con Sancho.