Luego de más de un mes del crimen de Edwin Arrieta en Tailandia, los padres del cirujano colombiano decidieron romper el silencio y, desde su casa, dieron las primeras declaraciones del asesinato que consternó a Colombia y España.

En medio del dolor, Marcela Arteaga le dijo al medio español TVE que desde el día que conocieron la noticia “están destrozados”, a tal punto que no han podido “dormir ni comer”, puesto que solamente están pendientes de su hijo.

De hecho, la madre del cirujano les pidió a las personas no hablar de la vida de Edwin Arrieta sin haberlo conocido, pues hizo énfasis en que los muertos se respetan.

“Quiero que no digan cosas que no son, porque si usted no conoció a Edwin, usted no me puede estar hablando. No hablen mal de mi hijo, está muerto, los muertos se respetan“, precisó.

Si bien la investigación aún no ha terminado, la madre del cirujano les pidió a las autoridades de Tailandia y Colombia agilizar la repatriación del cadáver, pues lo único que quieren es darle cristiana sepultura.

“Queremos las cenizas para darle cristiana sepultura, así yo descanso un poquito más porque lo tengo acá… Hasta lo último, voy a hacer todo lo que pueda”, indicó.

🔹Hablamos con la familia de Edwin Arrieta 🗣️Padres de Edwin Arrieta: “Estamos destrozados, esto no tiene comparación con nada” Con ellos ha hablado en Colombia @danidobleglez #Mañaneros4S https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/1PEwTEyvCS — Mañaneros (@MananerosTVE) September 4, 2023

Encuentro con Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, padres de Daniel Sancho

Finalmente, la mujer comentó que estaría dispuesta a recibir en su casa a Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, padres del confeso asesino Daniel Sancho, argumentando que ellos no tienen la culpa del crimen y aceptando un posible acto de reconciliación.

“Si ella viene acá a Colombia y viene a mi casa, la recibo, porque ella no sabía quién era su hijo, de pronto esto que pasó la cogió a ella de sorpresa”, señaló.

Y agregó: “Yo a ella ni al papá los culpo. Uno no es responsable de lo que hagan los hijos, los hijos dentro de la casa son una cosa, pero afuera son otros, y eso no lo sabe uno“, concluyó .