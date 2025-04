La expectativa por la elección del nuevo Papa crece en todo el mundo, y ya comienzan a surgir voces autorizadas que se atreven a hablar sobre el proceso que se avecina. Uno de los primeros en pronunciarse fue el obispo de Ocaña, monseñor Orlando Olave Villanoba, quien, con serenidad y firmeza, expresó: “El Papa será el que Dios quiera”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

Según el prelado, aunque no es un experto en el tema, el próximo cónclave se perfila como uno de los más plurales e internacionales de la historia reciente de la Iglesia Católica. Esto, asegura, es resultado del proceso de internacionalización del Colegio Cardenalicio que llevó a cabo el papa en vida, al nombrar cardenales de todos los rincones del mundo.

¿Cuándo elegirán al nuevo papa?

La información sobre el posible calendario del cónclave también fue abordada por el periodista Andrés Gil, del Canal RCN, durante la emisión de noticias del mediodía. En su análisis, basado en palabras de varios cardenales y en distintas cábalas y observaciones, señaló que:

“Todo indica que entre el viernes 9 de mayo o el sábado 10 de mayo podría haberse elegido al nuevo papa, el sucesor del apóstol Pedro”.

Según explicó, se estima que el proceso de votación se resuelva en el segundo o tercer día después del inicio del cónclave, el cual está previsto para comenzar el próximo 7 de mayo.

Por otro lado, los dos últimos cónclaves en la historia reciente de la Iglesia Católica se destacaron por su brevedad y eficacia. En 2005, tras el fallecimiento de Juan Pablo II, el cónclave duró apenas dos días antes de anunciar al cardenal Joseph Ratzinger como el nuevo Pontífice, quien asumió el nombre de Benedicto XVI. Ocho años más tarde, en 2013, ocurrió lo mismo con la elección del papa Francisco, luego de la histórica renuncia de Benedicto XVI.

¿Cuándo será el cónclave?

Ese martes 7 se llevará a cabo la misa de apertura del cónclave, un evento solemne que contará con la presencia de los 133 cardenales electores, quienes integran el jurado encargado de tomar una de las decisiones más importantes para la Iglesia Católica. Tras la eucaristía, se dará inicio al proceso de votación en la Capilla Sixtina, bajo estrictas normas de confidencialidad y recogimiento espiritual.

Tradicionalmente, las primeras votaciones no logran el consenso necesario —de dos tercios de los votos— para la elección del nuevo Pontífice, por lo que se espera que la primera fumata, que se podría ver hacia las 7:00 de la noche del 7 de mayo, no sea blanca, sino negra, lo que indicaría que aún no se ha alcanzado un acuerdo, sino días después.

El ambiente previo al cónclave está marcado por la expectativa, pero también por un clima de unidad y oración. Cada cardenal llegará con su propia perspectiva y experiencia, pero todos estarán guiados por el deseo de discernir, bajo la luz del Espíritu Santo, quién es el hombre llamado a ocupar la silla de San Pedro. La Iglesia y el mundo entero estarán atentos al humo que saldrá de la chimenea de la Capilla Sixtina, señal inequívoca del inicio de un nuevo capítulo en la historia del Vaticano.

