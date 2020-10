Se trata de un evento que sucede aproximadamente cada dos años, o 26 meses, más exactamente. Este año, el planeta vecino estará a unos 62,07 millones de kilómetros, aunque su punto más cercano históricamente es a unos 54,6 millones de kilómetros, detalló la Nasa.

La agencia espacial norteamericana explicó que la visibilidad de Marte también se verá potenciada por su alineamiento casi perfecto con la Tierra y el Sol, lo que lo hará especialmente brillante en el cielo.

Millions of miles separate the Moon and Mars, but you’ll see them close together in the sky tonight (they’ll rise in the East around 8 pm local time). That’s because Earth, the Moon, and Mars are nearly lined up. Check out our virtual solar system: https://t.co/5YjIBXKLcG pic.twitter.com/ma46iZ6Xit

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) October 2, 2020