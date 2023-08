Se trata de una temporada en la que las altas temperaturas siguen presentes en la gran mayoría del país y para fortuna de muchos, acabaría muy pronto según indican los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

Es Alejandra Méndez, la coordinadora del SMN, quien mencionó que la canícula duraría menos de lo habitual, suponiendo el final de esta temporada de calor en esta misma semana. La razón es que en este año, el fenómeno no actuó como debería. La canícula normalmente debe durar un aproximado de 40 días desde su inicio, pues esto no fue así, se presenta en la última semana de julio en zonas aisladas de la república, pero no se extendió a otras regiones como realmente debe de suceder, por esto mismo que se determine su fin para esta primera semana de agosto.

Eso sí, no hay que cantar victoria, según indican los mismos pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, aún habrá altas temperaturas, sobre todo en el norte de la república, considerando el trimestre que abarca desde agosto y hasta octubre.

¿Qué es una canícula?

En México, la canícula se refiere a un periodo específico de aproximadamente 40 días, generalmente entre julio y agosto, durante el cual se experimentan las temperaturas más altas del año.

Este fenómeno se debe a la combinación de factores atmosféricos y climatológicos, como la influencia de las altas presiones atmosféricas, la disminución de la humedad y la mayor exposición al sol debido a la inclinación de la Tierra en esa época del año.

¿Cuál es el pronóstico de hoy?

Según indican las estimaciones publicadas por el Servicio Meteorológico Nacional, los estados donde hará más calor hoy mismo son: