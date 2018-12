A pesar de que Trump está enfrentado con el legislativo por este tema, el exmilitar Brian Kolfage está haciendo historia con su campaña “We The People Will Fund The Wall” (Nosotros las personas financiaremos el muro) en la página de de crowdfunding, GoFundMe.

En el momento que se escribe este artículo, han donado dinero un total de 242.569 estadounidenses, completando 14’819.458 de dólares.

Kolfage, quien perdió 3 de sus extremidades cuando estaba en servicio, argumenta que “muchos estadounidenses han sido asesinados por extranjeros ilegales” y que esto lo motivo para lanzar la campaña para recoger dinero y ayudar a construir un muro en la frontera con México.

El veterano de guerra lanzó esta idea hace 5 días, y aunque en las primeras 24 horas solo recogió 800 mil dólares, de ahí en adelante ha recibido un apoyo exponencial, llegando a los 15 millones.

Trump no he tenido el completo apoyo del Congreso para conseguir el dinero para construir tal megaobra y rechazó el jueves un texto de compromiso preparado en el Senado porque no incluía un fondo de 5.000 millones de dólares para financiarlo.

La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó una propuesta que contenía las demandas del presidente, pero esta fue bloqueada por el Senado.