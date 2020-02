En las imágenes publicadas por el periódico chino People’s Daily se puede apreciar cómo varios camiones y personal especializado desinfectan las calles de la ciudad, la cual está en medida de aislamiento y cuarentena desde hace más de un mes.

Por otro lado, el impreso informó que algunos investigadores desarrollaron un rociador robótico para reducir la transmisión del “covid-19” (como fue nombrado este coronavirus) en zonas urbanas muy pobladas.

De acuerdo con el rotativo asiático, este dispositivo –que es operado remotamente– puede alcanzar una velocidad de 7 kilómetros por hora y desinfectar un área de hasta 40.000 metros cuadrados.

Cabe señalar que esta semana las autoridades sanitarias chinas cambiaron la forma de contar las víctimas del mortal brote, lo que disparó las cifras de fallecidos y contagiados. La modificación radica en que desde ahora se incluirán en el conteo oficial los casos que fueron “diagnosticados clínicamente”.

Esto significa que ya no solo se determinará si hay o no infección por medio de las pruebas estándar de ácido nucleico, sino que las imágenes de pulmón en casos sospechosos también serán suficientes para diagnosticar el virus.

Acá, los videos de como desinfectan la ciudad de Wuhan:

Full-front disinfection work has started in #Wuhan , an effort to contain the spread of #coronavirus pic.twitter.com/E3Vg8XcHTP

Chinese researchers have developed a remotely operated robotic sprayer to reduce the transmission of the #COVID19 in heavily populated urban areas. With a modified agricultural sprayer, the robot can move as fast as 7km/h and disinfect an area of 40,000 m2. pic.twitter.com/gyaGzBeMqd

— People's Daily, China (@PDChina) February 12, 2020