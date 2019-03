Esa lotería paga 5.000 dólares por cada tiquete ganador, y como Brown tenía 30, el premio que se llevó fue de 150.000 dólares (poco más de 450 millones de pesos), informa The New York Times, que agrega que el número ganador fue 1-0-3-1.

Según USA Today, la mujer apostó con ese número pues “por casualidad, lo había visto dos veces ese mismo día”, al tiempo que la ganadora expresó que casi le da un infarto cuando vio que los números ganadores eran los suyos.

When you know – you know.

This super lucky Richmond, VA player won $150,000 playing Pick 4 back on Feb. 11 by purchasing 30 TICKETS of the exact same winning numbers: 1-0-3-1. 😯💚 pic.twitter.com/Dpujgs98Dq

— Virginia Lottery (@VirginiaLottery) March 11, 2019