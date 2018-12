La acusación de alias ‘Chupeta’ sobre supuestos pagos a la prensa la recoge la agencia Sputnik, aunque no la desarrolla, y no es claro si es así porque el narcotraficante, también conocido como “el hombre de las mil caras” por las cirugías que se hizo para cambiar las facciones de su rostro con el fin de evadir a las autoridades, no aportó más datos.

En otra de sus declaraciones, el delincuente asegura que también aportó dineros a la campaña presidencial de Ernesto Samper.

Según testificó, habría invertido más de medio millón de dólares en la victoriosa candidatura de Samper, aunque tampoco aportó más detalles al respecto.

Así mismo, sostuvo que su organización pagó más de 10 millones de dólares en sobornos al Congreso para buscar tumbar las extradiciones en la década de 1990, informó Voa Noticias.

El grupo narcotraficante también destinaba fondos específicamente para asesinatos, según se conoció este martes.

“Es imposible ser líder de un cartel en Colombia sin ser violento. Por ejemplo, si se roban un cargamento de coca y tú no haces violencia, se lo van a volver a robar. Ser el jefe de un cartel en Colombia va de la mano de la violencia”, dijo alias ‘Chupeta’.

Entre otros ejemplos de violencia, señaló que usaban nombres de mujeres para identificar a hombres.

Ramírez aseguró que comenzó a trabajar con ‘El Chapo’ porque era el más rápido y efectivo en la década de 1990 y que Guzmán le pidió a cambio una cuota del 40 por ciento por transportarle la mercancía hasta Los Ángeles.

“Era más caro que los otros, pero garantizaba la protección de los cargamentos y de mis empleados”, comentó Ramírez, de 55 años e irreconocible por la cantidad de cirugías que se realizó para modificar su rostro.

Durante la audiencia se mostraron libros de contabilidad con el precio de los envíos, todas las transacciones y cómo se manejó un presupuesto para asesinatos.

En esos libros se registró el asesinato de 150 personas; para matar a tres se habrían pagado 45.000 dólares.

Guzmán, de 61 años, es acusado de traficar drogas hacia EE. UU. y de conspirar para asesinar a sus rivales mientras lideraba el cartel de Sinaloa; si es condenado podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua.