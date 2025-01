El sueño de millones de personas de ganar algún premio de lotería se le cumplió a una mujer de Estados Unidos, y además, quedó registrado en una cámara de seguridad. La historia y el video enternecieron a los habitantes de York, ubicado en Carolina del Sur.

En este condado, la afortunada fue a una gasolinera de su ciudad y compró un raspa y gana de Giant Jumbo Bucks. Al rasparlo, se dio cuenta de que se había ganado un gran premio: 250.000 dólares, unos 1.000 millones de pesos. Inmediatamente, empezó a saltar de alegría y la empleada del lugar corrió a abrazarla.

Watch: Woman wins $250K on scratch-off at Fort Mill gas station

Surveillance video captured the moment a woman realized she won $250,000 on a scratch-off ticket at a gas station in Fort Mill, South Carolina. pic.twitter.com/nhWRPj6cOg

