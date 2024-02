Los colombianos son jugadores de azar por excelencia y uno de los juegos en los que más participan son las loterías, por los premios jugosos que dan. Pulzo habló con varios jugadores frecuentes para preguntarles sus hábitos y compartir algunos trucos que pueden ser útiles para los demás.

Pulzo: ¿Cómo escoge los números que juega?

Natalia: “A veces me sueño con números y los juego. Y utilizo números importantes para mí y en diferente orden”.

Fabio: “Los escojo por probabilidades mentales o por números especiales que son de mi agrado”.

Julio: “Escojo los números de muchas formas, algunos porque los sueño, otros por fecha de cumpleaños de personas fallecidas o de algún familiar. También me gusta jugar con los últimos números del celular de familiares”.

Valentina: “Me gusta mirar a mi alrededor en el día y si hay un número que aparezca constantemente en las cosas que miro, decido meterlo dentro de mis 4 números escogidos. A veces incluso veo 4 números constantes durante todo el día”.

Pulzo: ¿Tiene alguna tradición específica para impregnarle más suerte a sus números jugados? ¿Cuál?

Natalia: “Como no juego todos los días los juego en días buenos, cómo los 7 del mes o los días de abundancia o sea cuando pagan, los días 15 o 30. También cuando me pasan muchas cosas buenas decido jugar”.

Fabio: “No, solo pienso bien antes de escogerlos y me dejo llevar por la intuición”.

Julio: “Cuando es de un familiar fallecido juego la fecha de su cumpleaños, no de su muerte”.

Valentina: “Me gusta estar de buen genio cuando voy a ir a jugar, siempre medito y aclaro mi mente pidiendo que sean los números correctos”.

Pulzo: ¿Juega algún número frecuentemente? ¿Cuál y por qué?

Natalia: “7 es el número de la suerte. Siempre está dentro de los números que elijo”.

Fabio: “Los cuatro 7 los juego varias veces. El siete es un número especial en la numerología”.

Julio: “El primero es la fecha de fallecimiento de mi hermano, la juego frecuentemente. El 1780 era el número favorito de mi papá y siempre lo veía ganar con ese número, así que siento que algún día me puede traer suerte”.

Valentina: “El 7 sin duda es uno de los números de la suerte. Me gusta ese número y lo juego constantemente. Me he ganado al menos un par de chances jugándolo en las últimas dos cifras”.

Pulzo: ¿Qué lotería o chance juega regularmente y por qué?

Natalia: “Baloto y MiLoto, porque tienen premios mayores muy jugosos y las probabilidades son altas”.

Fabio: “Lotería de Boyacá, la del Tolima, la de Bogota y el chance casi todos los días”.

Julio: “A veces juego lotería, juego chance porque tiene más posibilidades, ya que no tiene series”.

Valentina: “Me gusta jugar la Lotería de Boyacá, porque entrega un premio mayor del mismo nivel que el Baloto”.