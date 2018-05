En un video publicado en su cuenta, el famoso personaje afirmó que en las últimas semanas no se ha sentido bien y le ha costado realizar sus habituales tareas.

Estos fue lo que dijo el famoso ‘youtuber’:

“Últimamente no me estoy encontrando muy bien. Me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara, grabar videos y hacer directos como he hecho estos siete años. Cada vez siento más y más presión y me pongo más nervioso. Y cada vez me cuesta más respirar. Me dan como bajones. He terminado algunos directos super pronto porque notaba que me desmayaba. Y era por esto, por la ansiedad y los nervios de intentar ser la mejor versión de mí el 100% de las veces que estoy en cámara”.