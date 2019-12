De acuerdo con TMZ, aún se desconoce qué provocó el incendio que acabó con el lujoso yate del cantante, pero lo que sí es seguro es que no hubo heridos, pues la embarcación estaba vacía.

De igual forma, los bomberos alcanzaron calmar las llamas antes de que llegaran a algún otro barco, asegurando de esa manera la seguridad y el patrimonio de otras personas.

Varios videos compartidos en Twitter por @fox_sheldon dejan ver el momento en el que varios hombres controlan el fuego y detallan que se necesitaron unos 45 profesionales para hacerlo.

7News sources are telling us the 120-boat currently on fire while docked at Watson Island is owned by recording artist Marc Anthony . No injuries. @wsvn #NightTeam pic.twitter.com/5lct4KuESw

More video from Watson Isl.

where the 120-foot yacht said to be owned by Marc Anthony is on fire, looking like a total loss at the Island Gardens Marina. No injuries reported as of late Wednesday night. 45+ firefighters battling flames and smoke from boats and the dock. @wsvn pic.twitter.com/MGC00vYDzO

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) December 19, 2019