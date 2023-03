Hace unas semanas, Anuel AA sorprendió al anunciar que se había separado de su esposa ‘Yailin, la más viral’. Los motivos, por ahora, son desconocidos, aunque sí se rumoró que el artista puertorriqueño le había sido infiel a la dominicana y que, incluso, habían llegado, supuestamente, a los golpes.

¿Ya nació la hija de Yailin y Anuel?

En junio del año pasado y después de tantas críticas, la pareja se casó. Entre sus planes estaba convertirse en padres de una niña, sueño que se hizo realidad pues, en pocos días, la joven dominicana dará a luz a su primera hija con el artista.

La también cantante ha estado publicando en su cuenta de Instagram, donde suma 6,9 millones de seguidores, algunas imágenes insinuando que, en cualquier momento, tendrá a su primogénita.

Yailin está estrenando apartamento

Hace unos días, Anuel fue tendencia por el lanzamiento de su canción Más rica que ayer, que, al parecer, estaría dedicada a Karol G. “Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él…’Yo era un ignorante y manejarlo no supimo’, a vece’ lo que damo’ no es lo que recibimo’, ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere’ sigo siendo el nene y me escribe’, tírame el DM, no pa’ estar peleando, tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”, dice en la letra.

Mientras tanto, Yailin presumió orgullosa su nueva casa donde viviría junto a su hija Catleya y donde comenzaría una nueva vida, lejos de Anuel. En un clip que compartió en su Instagram se observa que se trata de un apartamento de dos pisos con una impresionante vista.

Los seguidores no han dudado en comentar al respecto. “Hermosa, ahora a colocar los accesorios y preparar el cuarto de Cataleya más nada y seguir adelante que ella es una mujer joven y de amor NADIE se muere”, “que Dios se la deje disfrutar con su hija Catleya”, “ojalá sean muy felices ahí”, “felicitaciones”, “Dios bendiga tu hogar, Yailin”, “a los envidiosos que mastiquen y traguen muchas felicidades para esa mujer”, “bendiciones para la bella Yailin y su bebé”.