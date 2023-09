En 2021, la empresa Mattel compartió una foto en la que se observaba una Barbie con la figura de la “Reina de la salsa” Celia Cruz. Sin embargo, tuvieron que pasar dos años, para que este martes 12 de septiembre se anunciara que la muñeca ya salió a la venta.

Esto ocurre como aperitivo al Mes de la Herencia Hispana de 2023, que empieza el 15 de septiembre. La muñeca Barbie hace parte de la colección ‘Barbie’s inspiring women series’ (Serie de mujeres inspiradoras).

La nueva Barbie, que se venderá por 35 dólares ($ 138.890 pesos colombianos), muestra a una Celia Cruz joven, con un vestido rojo ceñido de rumbera cubana, en una tela de encajes que culmina en un volante en la parte inferior y en las mangas, con una peluca rubia con el pelo recogido en un moño alto, collar y pendientes largos y sus distintivos zapatos en dorado.

La Barbie de Celia Cruz se hace realidad cuando se cumplieron veinte años de la muerte de la ‘Guarachera de Cuba’, el 16 de julio de 2003, al perder su batalla contra el cáncer, tras una carrera musical que se extendió durante seis décadas en las que grabó 75 discos.

La eterna ‘Reina de la salsa’ que llevó esa música al mundo con las Estrellas de Fania, recibió innumerables reconocimientos., entre estos múltiples discos de platino y oro, tres premios Grammy, cuatro premios Latin Grammy, la Medalla Presidencial de las Artes y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sumado al cariño incondicional de su fiel público, que bailó al ritmo de su poderosa voz y no olvida su “grito de guerra”: ¡Azúcar!

¿Por qué una Barbie inspirada en Celia Cruz?

A través de un comunicado, Mattel destacó que la artista cubana fue una “deslumbrante intérprete de muchos géneros de música afrocaribeña, tenía una enérgica presencia en el escenario y un estilo único que la hizo ser querida por fanáticos de diferentes nacionalidades y generaciones”.

“Una de las pocas mujeres que tuvo éxito en el mundo de la salsa dominado por los hombres. Durante más de medio siglo, la “Reina de la salsa” llevó su título con clase y distinción”, agregó la empresa.

"su entusiasmo ilimitado, calidez genuina y humanitarismo profundamente arraigado la convirtieron en la intérprete más exitosa y venerada de la industria musical y en la embajadora de la cultura hispana más notable del mundo".

Celia también aparecerá en una moneda de 25 centavos de Estados Unidos, la cual estará acompañada de la palabra “¡Azúcar!”. Esta saldrá a finales de este 2023 y a inicios de 2024 entrará en circulación. El homenaje hace parte de un programa especial que busca destacar mujeres del mundo denominado “American Women Quarters”.

Colección ‘Barbie mujeres inspiradoras’

Desde 2018, Mattel inició la fabricación de estas muñecas inspiradas en mujeres que han hecho historia desde diferentes ámbitos y profesiones. ‘Barbie’s inspiring women series’ (Serie de Mujeres Inspiradoras) “rinde homenaje a increíbles heroínas de su época; mujeres valientes que asumieron riesgos, cambiaron reglas y allanaron el camino para que generaciones de niñas soñaran más grande que nunca”, indicó la empresa.

La colección Barbie de mujeres inspiradoras ya tiene muñecas de otras personalidades como la actriz de cine chino Anna May Wong; la primera mujer aviadora negra y nativa americana Bessie “Queen Bess” Coleman; la poeta Maya Angelou; la ex primera dama Eleanor Roosevelt; la cantante Ella Fitzgerald; la pintora mexicana Frida Kahlo, entre otras.

