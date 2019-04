[Alerta de ‘spoiler’: si no has visto el capítulo 1 de la temporada 8, es mejor que no leas este artículo, pues contiene información que te podría dañar la experiencia].

El beso entre los personajes Daenerys Targaryen y Jon Snow frente a una apartada cascada a la que llegaron con ayuda de los dragones, no fue tan romántico cuando se rodaba, según muestra el video publicado en YouTube.

Además de revelar que la espectacular cascada es solo el resultado de un buen trabajo de efectos especiales sobre tela verde, también se puede ver a Kit Harington bromear luego de la demostración de cariño y fingir un par de arcadas.

Cabe recordar que en la vida real Kit está casado con la también actriz de ‘Game of Thrones’ Rose Leslie, mientras que Emilia terminó recientemente con su novio, el director Charlie McDowell.