En la entrada de dicho establecimiento los estaba esperando Gelena Solano, reportera del programa ‘El gordo y la flaca’, de Univision, quien intentó entrevistar a la intérprete de ‘Money’.

No obstante, Cardi B aseguró que no podía darle la entrevista porque no estaba presentable para las cámaras ya que no tenía ni una gota de maquillaje y estaba con su familia compartiendo en un momento íntimo.

“No, no me veo hermosa. Es que no me veo decente, mira como estoy. Tú eres una mujer, tú sales bien con maquillaje. No me hagas esto”, expresó la rapera estadounidense.

Ante esto, la periodista le dijo que ella siempre se veía bella, que era una gran fanática de su música y le dio las gracias por defender a los dominicanos.

Segundos después, Cardi B entró al spa pero su padre se quedó atrás y fue en ese momento en que Gelena aprovechó para preguntarle a él qué sentía de tener una hija tan famosa.

Sin duda, esto la enfureció y salió a insultar a la reportera: “No pongas a mi padre en televisión, porque mi papá no anda con seguridad, y tú no sabes qué gente puede hacerle daño. No me vengas con cámaras sin yo saberlo”, dijo.

A continuación, el video del desencuentro entre Cardi B y Gelena Solano: