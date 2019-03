En la escena, los artistas están en un parqueadero al aire libre. Ahí se nota que cruzan unas palabras y que, cuando Karol G se acerca a Anuel, él le da una bofetada.

Enseguida, ella se toca el rostro, pero al ver que su novio mueve las manos, lo agarra unos segundos de las muñecas.

En ese momento parece que ellos notan que los están grabando, por lo que se sueltan y, entonces, termina el video.

Por eso, programas del estilo de ‘El gordo y la flaca’ y medios como Noticias 24 han replicado las imágenes con estos post: “Supuesto vídeo donde se ve @anuel_2blea y @karolg discutiendo” y “¡Se acabó el amor! Karol G y Anuel fueron grabados peleando en la calle”.

No obstante, ‘Lo sé todo’ dio una versión adicional. Según la presentadora Violeta Bergonzi, Anuel ya se pronunció al respecto.

“El dijo que estaban jugando, que no estaban peleando, que era en broma”, pronunció Bergonzi, y su compañera de set Marbelle añadió: “Que él estaba impidiendo que ella se metiera el dedo a la nariz”.

Ante eso, en el programa de Canal 1 empezaron a dar sus opiniones y Bergonzi, por ejemplo, expresó: “Yo creo que Anuel no vio el video, porque la mano de él va primero a la cara de ella, y después ella sube su mano. ¿O sea, evitó que ella se sacara el moco antes de que ella lo intentara o cómo es la cosa? […] Ahí hay agresión, es mi opinión”.

Sin embargo, como la grabación no es tan clara, Marbelle le dio el beneficio de la duda y aseveró que sí pudo haber sido en juego.

“Yo pensaría que, no sé, juegan durito, como brusquito”, manifestó, pero Violeta le refutó y le puso un ejemplo con su novio. “No, Marbelle, Sebastián [Salazar] no te va a hacer eso en un parqueadero ni en ningún lado, nunca jamás en la vida”. A lo que la cantante contestó: “Ah, bueno, no”.

Esas declaraciones de las presentadoras de ‘Lo sé todo’ se pueden oír en el sitio web de Canal 1, mientras el controvertido video lo compartimos a continuación, más los mencionados post de las cuentas certificadas de ‘El gordo y la flaca’ y Noticias 24.