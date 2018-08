La ‘pelea’ que tiene el líder chino con uno de los muñecos más tiernos de la televisión viene desde el año 2013, cuando hicieron la primera comparación del mandatario con el oso, informa Semana.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M

El siguiente año, otra imagen empezó a circular con gran rapidez por las redes sociales de ese país. Pero esta vez, Jinping se encontraba con su homólogo japonés, Shinzo Abe, y las similitudes no cesaron.

(Te puede interesar: ¡La nueva serie de Netflix con Emma Stone y Jonah Hill ya tiene tráiler! Para morir)

Cuando las comparaciones empezaron a ser compartidas con mayor velocidad, los censores chinos empezaron a bloquear todo el contenido relacionado con el oso, indica el medio.

El artículo continúa abajo

En 2015, la empresa de análisis político Global Risk Insights informó que la foto más censurada de ese año, fue la del líder en un carro durante un desfile militar, junto a una del animal en un carro de juguete, notifica el portal informativo.

The most censored meme in China 2015: Winnie the Pooh in a toy car https://t.co/D9D6Kepku8 pic.twitter.com/xiIxj52Sjx

— Fenella Sung (@FenellaSung1) January 8, 2016