A sus 37 años, a Vallero Díaz le llegó la hora de demostrar que no solo vive del apellido de la dinastía Díaz, sino que puede seguir su propio camino de cantante en el amplio universo vallenato.

Para cumplir con ese propósito, Ricardo Díaz Martínez, criticado por comportamiento durante un concierto, recibió el espaldarazo de una leyenda viva del vallenato como Omar Geles, con quien grabó el álbum ‘Sé pa donde voy’, el cual fue presentado al público el pasado 14 de septiembre.

El álbum, con 13 temas, fusiona canciones del vallenato tradicional con toques contemporáneos, la mayoría de ellas de la autoría de Geles, uno de los compositores y productores más exitosos en la música vallenata en los últimos tiempos.

“En el álbum traemos muchas canciones bonitas y también jocosas para disfrutar, un vallenato criollo. Agradecido por Jesucristo por enviarme al maestro Omar Geles, para mí, un ángel que me impulsó a hacer este álbum”, dijo Vallero en una entrevista con El Pilón.

A pesar de que este es el álbum debut de su carrera, Vallero tiene una trayectoria de varios años recorriendo escenarios en diferentes ciudades del país, siempre llevando la bandera de pertenecer a la dinastía Díaz.

“Todo el que pertenece a una dinastía sigue el camino marcado por el mayor. El menor aprende del mayor. Mi tío (Diomedes Díaz) dejó esa huella para que nosotros nos impulsáramos, incluso aquellos que no son familia también lo hacen. Pero yo tuve que tomar mi propio camino”, dijo este sobrino de El Cacique que nació en Valledupar.

Las críticas a su voz

Aunque lleva el apellido Díaz, su camino musical no ha sido fácil. En redes sociales y plataformas digitales, Vallero se ha convertido en el blanco de un implacable aguacero de críticas por su forma de interpretar.

Desde el mismo momento en que lanzó su primer sencillo, las redes se llenaron de comentarios negativos sobre su voz, acusándolo de ser desafinado e inapropiado para la industria musical.

“Solo pido que me ayuden porque esto lo llevo en la sangre desde niño, y todos empezamos con errores. Y de tanta crítica me doy cuenta es que me están inyectando adrenalina para darme más impulso. No me echo para atrás, sino que voy pa’lante, soy terco”, dice Vallero. Y agrega: “Si no canto, encanto. Con el público no se puede pelear, más bien se aprecia”.

En medio de las canciones de su álbum, una destaca particularmente. La canción ‘Sé pa donde voy’ donde su autor, Omar Geles, describe la vida de Vallero Díaz. “Omar me preguntó acerca de mi vida real, y de un momento a otro, a los 5 minutos, regresó y me la cantó. Así como le conté mi historia, me la hizo”, señala el sobrino de Diomedes.

Este tema tiene la particularidad de compartir melodía con la canción ‘El favor de Dios’, interpretada por la artista Ana del Castillo, que contó cómo dejó el alcohol, pero con otra letra.

Entre las anécdotas que dan forma a la vida de Vallero, una de las más curiosas es el origen de su apodo. Recuerda que lo obtuvo cuando se enamoró de una juntera (natural de La Junta, La Guajira) durante unas vacaciones, y esta exigía que sus pretendientes fueran citadinos. Siguiendo su espíritu rebelde, negó sus raíces y, en un arrebato adolescente y desconociendo el gentilicio de Valledupar, proclamó: “Yo soy Vallero”.

“Toda esa muchachera empezó a decir que eran de Santa Marta, Cartagena. Yo le dije que era del Valle, que era Vallero. Cosas de niños”, concluyó el hijo de Rafael Díaz y Santa Cristina Martínez.

Aunque en las redes persisten los comentarios negativos, Vallero tiene algo que la crítica no ha podido arrebatarle: su perseverancia. Desde temprana edad, soñó con ser músico y está dispuesto a luchar por ese sueño, sin importar cuántas piedras encuentre en su camino. Como dice la canción que le regaló Omar Geles: “Nadie tiene el poder de romper tu ilusión, no hay quien me detenga, sé pa dónde voy”.

