Valentina Espinosa es recordada por muchos como la Señorita Colombia 2021, pero detrás de la corona hay una periodista y comunicadora social que, lejos de conformarse con el brillo pasajero de los certámenes de belleza, ha demostrado ser una profesional perseverante y dedicada.

Así lo compartió en una charla con Revista Vea, relatando su paso de las pasarelas a las pantallas nacionales, donde hoy se le ve como presentadora de la sección de entretenimiento en Noticias Caracol.

Oriunda de Cartagena, Espinosa comenzó su vida pública desde muy joven como modelo a los 16 años, mientras cursaba estudios universitarios en la Universidad del Norte, formándose como comunicadora social y periodista.

Su incursión en los medios iniciados en Telecaribe, canal donde colaboradores trabajan tanto de reportera como de presentadora del noticiero Televista. Allí, durante aproximadamente siete meses, sentó las bases de su carrera en los medios de comunicación.

En paralelo a su carrera profesional, llegó la oportunidad de participar en el Concurso Nacional de Belleza representando a Bolívar, lo que la llevó a obtener el título de Señorita Colombia. Luego del reinado, decidió establecerse en Bogotá con el propósito de crecer profesionalmente en la televisión nacional, un objetivo que no dejó de perseguir.

“A mi yo del pasado le diría que siga luchando por sus sueños, porque todo se puede lograr con dedicación y consistencia”, expresó Valentina a Revista Vea.

¿Cómo llegó Valentina Espinosa a Noticias Caracol?

La llegada de Espinosa a Noticias Caracol fue el resultado de la oportunidad y la preparación. Relató que estando en Medellín tuvo un encuentro fortuito con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, a quien abordó para saber cómo podía hacerle llegar su hoja de vida.

Sin vacantes disponibles en esa ocasión, le ofrecieron la opción de presentar un ‘casting’. Durante los meses siguientes, Valentina se dedicó a perfeccionar sus habilidades frente a cámaras, familiarizándose con el teleprompter y practicando la improvisación.

Finalmente, tras un proceso que demandó paciencia y esfuerzo, la llamada que confirmaba su elección llegó ocasionando una gran alegría. “Fue un momento de mucho orgullo porque sabía que habían presentado el ‘casting’ otras mujeres muy talentosas”, recordó.

Espinosa afirma que este logro no se trata de suerte, sino de una preparación constante y un enfoque decidido. Entrar a ‘Show Caracol’ significa para ella un gran reto, pero asume la responsabilidad de transmitir autenticidad y alegría al público colombiano, aprovechando sus raíces caribeñas y su frescura natural.

“Quiero transmitir lo que soy yo, mi autenticidad, mi alegría, mi sabor caribeño. Quiero generar una linda conexión con los televidentes. Es un desafío grande, pero estoy emocionada”, expresó.

Además, resalta la importancia del apoyo familiar en todo el proceso y manifiesta su profunda gratitud por contar con ellos en cada etapa de su desarrollo.

“Toda mi familia vive en Cartagena, menos unas tías y primas en Bogotá. Mis papás siempre han estado ahí para mí. Son lo más preciado de mi vida. Hablar de ellos me hincha el corazón. Todo lo que he logrado, ha sido con su apoyo. Siempre me impulsaron a seguir mis sueños”, afirmó Espinosa.

En cuanto a su vida personal, Valentina comparte que disfruta de una relación sentimental estable y, aunque no descarta en el futuro formar una familia, hoy prefiere dejarse sorprender por la vida y centrado en su crecimiento profesional:

“Llevamos un año como novios y estoy muy enamorada. Sí, lo he pensado, pero la vida me ha enseñado a no planear tanto. Por ejemplo, el reinado llegó de sorpresa y la llegada a Caracol también. Así que, por ahora, estoy enfocada en mi carrera y dejaré que la vida me muestre el camino”.

