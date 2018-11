Una tuitera compartió una foto donde se muestra orgullosa de su maquillaje, pues según ella, está aprendiendo a hacerlo y se siente feliz por el resultado final.

“Me tomo fotos porque estoy aprendiendo a maquillarme y me siento feliz con mi cara de ‘bad bitch'”, escribió la usuaria.

Sin embargo, minutos después de realizar esta publicación, Luisa Fernanda respondió a su comentario, y criticó la forma cómo lo hizo: “No, pero qué guisada ese iluminador en el ojo, es de 1989”, escribió.

Aunque el comentario fue borrado, muchos usuarios alcanzaron a tomar un pantallazo y, de paso, le recordaron a la famosa que también ha usado ese iluminador en sus ojos.

El artículo continúa abajo

Tras este cruce de tuits, Luisa aseveró que alguien le había hackeado su cuenta de Twitter y que no había sido ella la que ofendió a la usuaria.

“Hace mucho no entraba a mi Twitter, me enteré por qué acabo de recibir una queja, al parecer tenía aliado esta cuenta a un canal de YouTube y alguien estaba haciéndose pasar por mi, dando ‘like’ a videos inapropiados y respondiendo tuits. Les pido disculpas.”, expresó la ‘youtuber’.

Hace mucho no entraba yo personalmente a mi Twitter, me enteré por qué acabo de recibir una queja, al parecer tenía aliado esta cuenta a un canal de YouTube y alguien estaba haciéndose pasar por mi, dando like a videos inapropiados y respondiendo tweets. Les pido disculpas como..

— Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) November 27, 2018