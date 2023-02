Hace unos días, Universal había anticipado el estreno del primer tráiler de la décima entrega de la famosa franquicia luego de que se publicara el primer póster oficial de la película.

En la imagen solo aparecía Dominic Toretto (Vin Diesel), quien estaba acompañado por la frase: “El final del camino comienza”. Y es que todo parece indicar que ‘Rápidos y furioso 10’ será probablemente la penúltima película de la saga caracterizada por autos veloces, familia y hazañas inimaginables.

The first poster for 'FAST X' has been released. pic.twitter.com/EOevD6Vq4t

— Lets OTT (@IetsOTT) February 3, 2023