Fue un final lleno de emociones, y no solo porque llegó el esperado matrimonio entre Julia y Pablo, los abogados protagonistas, sino porque también hubo un intento de asesinato que terminó opacando la mencionada boda y que convirtió a una ‘villana’ (Lucía) en heroína.

Además de lo mencionado, en medio de las emociones María del Pilar dio a luz a sus gemelos, fruto de su amor con Nicolás. Aunque a los televidentes les quedó faltando conocer al ‘Dupypollito’, el bebé de Catalina y Alfredo, que planearon tener (y casi no pueden) durante más de la mitad de la producción.

Pese a los cientos de inconvenientes, Julia y Pablo lograron casarse gracias a una ‘improvisada’ (y criticada) celebración que terminó por sacarle las últimas lágrimas y sonrisas a los seguidores de la producción, y que dejó en Twitter la idea de que el canal produzca una tercera temporada.

Cabe recordar que en su lugar y en el mismo horario llegará desde el 23 de abril ‘La Guzmán’, bioserie inspirada en Alejandra Guzmán, que será interpretada por Majida Issa.

Estos son algunos de los trinos:

No voy a llorar

No voy a llorar#laleydelcorazon2 pic.twitter.com/FJa7xoFQur

— Sεвαѕтιαи♛🇨🇴 (@Sebas97dauren) April 23, 2019